Kandilli Rasathanesi açıkladı: İşte tsunami tehdidi altındaki bölgeler ve iller!

Ege Denizi ve çevresinde peş peşe meydana gelen depremler büyük korku yaratırken; bir yandan da tsunami endişesi yaşanıyor.

Konuyla ilgili çalışma yapan Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde devam eden sismik hareketliliğe ilişkin 4. raporunu yayımladı.

Raporda, son 1 haftada 1.500'den fazla depremin yaşandığını kaydedilirken; Antalya Körfezi ve Kaş Yarımadası’nda 1 ila 3 metre arasında tsunami dalgası oluşabileceği uyarısı yapıldı.

Daha büyük depremler olabilir

Raporda, 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında bölgede en düşük 1,2 ve en yükseği 5.3 büyüklüğünde olmak üzere toplam yaklaşık bin 513 depremin yaşandığı açıklandı. 4 ve üzeri büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntıların sayısının da 108 olduğu belirtildi. Uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin devam ettiğinin de altını çizdi.

Özellikle Santorini ve çevresindeki sismik hareketliliğin ilerleyen günlerde daha büyük depremlere yol açabileceği ifade edildi.

Santorini ve çevresinde devam eden sismik hareketliliğin, bölgede tsunami riski oluşturduğu da kaydedildi.

Tsunami riski altındaki bölgeler

Raporda, Türkiye'de en büyük tsunami tehlikesi olan bölgelerin Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi olduğunun altı çizildi:

Bu bölgelerde 1 ila 3 metre arasında tsunami tehlikesinin olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi'nde Helen yayı, çevresi ve ona dik olan Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerinde tsunami tehlikesinin yüksek olduğu belirtilmiştir.

Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs’ın batı ve güney kıyıları, Türkiye’de Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi ile Mısır arasındaki bölgede 1 ila 3 metre arasında tsunami tehlikesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır.”

Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çizdi ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Geçmişte yaşanan tsunamiler

Raporda, geçmişte yaşanan tsunamiler de hatırlatıldı.

1956 yılında Güney Ege’de meydana gelen Amorgos depremine atıfta bulunuldu ve geçmişte yaşanan tsunamilerin etkilerinin altı çizildi.

Söz konusu depremde Kilimli (Kalimnos) Adası’nda 2.5 metre yüksekliğinde dalgalar oluşmuş ve kıyıdan 1.5 kilometre içeriye kadar su baskını yaşanmıştı. Ünye (İos), İncirli (Nisyros), Batnaz (Patnos), Papazlık (Tilos) ve Lipsi (Lipsos) adalarında büyük maddi hasar meydana gelmiş, tsunami dalgaları Fethiye’de 1 metre yüksekliğe ulaşarak 250 metre içeriye kadar ilerlemişti.

Yaşanılan bölgede tsunami riski olup olmaduğını öğrenmek için AFAD uygulamasını indirilebilir.