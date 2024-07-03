Kandilli Rasathanesi duyurdu: Akdeniz'de peş peşe depremler (Son depremler)

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde gerçekleşen depremleri hissedenler "deprem mi oldu" sorusunun yanıtını bulmak için son depremler listesini araştırıyor.

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3 deprem meydana geldiğini açıkladı. Akdeniz'de saat 21.52'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.2 kilometre olarak ölçüldü.

Saat 22.34'te Girit Adası açıklarında bu kez 4.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Gece saatlerinde ise 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Her iki depremin de derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.