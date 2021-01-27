Kandilli Rasathanesi son depremleri paylaştı

Deprem kuşaklarının üstünde yer alan Türkiye'de her gün çeşitli bölgelerde depremler meydana geliyor. Bir çoğu küçük ölçekli olan bu depremler vatandaşlar tarafından hissedilmezken, zaman zaman ise hissedilir şiddette depremler meydana geliyor. Son olarak Suriye-Irak sınırında meydana gelen depremler, bölgeye yakın kentlerde hissedilmişti. Pek çok vatandaş bugün Kandilli Rasathanesi verilerini inceleyerek son depremler hakkında bilgi alıyor.

İşte bugün meydana gelen depremler

2021.01.27 10:59:15 39.3415 39.4515 5.4 -.- 2.3 -.- ASAGITORUNOBA-OVACIK (TUNCELI) İlksel

2021.01.27 10:24:28 39.1705 37.5552 22.0 -.- 1.9 -.- ONARAN-KANGAL (SIVAS) İlksel

2021.01.27 09:53:16 38.6882 30.5410 6.9 -.- 2.3 -.- DEGIRMENAYVALI-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.01.27 09:45:04 37.2098 37.2113 0.0 -.- 1.6 -.- UCGOZE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel

2021.01.27 09:44:37 40.3345 27.9770 10.2 -.- 2.2 -.- BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel

2021.01.27 09:44:07 40.3052 28.0112 5.0 -.- 2.2 -.- OMERLI-BANDIRMA (BALIKESIR) İlksel

2021.01.27 09:08:48 40.8023 26.4903 17.6 -.- 1.8 -.- TURKMEN-KESAN (EDIRNE) İlksel

2021.01.27 08:38:47 36.9262 41.3897 8.7 -.- 2.6 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI REVIZE01 (2021.01.27 08:38:48)

2021.01.27 08:29:37 38.9152 42.6848 10.3 -.- 2.0 -.- DIZDAR-ADILCEVAZ (BITLIS) İlksel

2021.01.27 07:50:38 36.8937 42.9942 5.0 -.- 3.2 3.1 IRAK İlksel

2021.01.27 06:27:37 37.9472 27.0988 9.7 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.27 06:22:49 38.4627 39.2425 5.3 -.- 2.4 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.27 06:07:46 40.4622 29.2022 12.9 -.- 1.4 -.- SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) İlksel

2021.01.27 05:58:34 37.8595 26.7790 21.8 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.27 04:56:56 39.8465 41.7565 18.2 -.- 0.9 -.- TASLIYURT-PASINLER (ERZURUM) İlksel

2021.01.27 03:15:02 38.2667 42.7225 2.9 -.- 2.0 -.- DALDERE-GEVAS (VAN) İlksel

2021.01.27 02:41:16 37.7503 36.2582 2.6 -.- 2.1 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.01.27 02:16:34 39.0118 41.7940 5.3 -.- 1.6 -.- ALAGUN-(MUS) İlksel

2021.01.27 01:20:49 41.6645 28.1935 2.1 -.- 1.8 -.- KIYIKOY-VIZE (KIRKLARELI) İlksel

2021.01.26 23:34:02 38.4417 39.2625 9.4 -.- 1.6 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.26 21:43:07 37.8752 26.9650 12.6 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.26 21:41:42 38.8647 43.4697 13.2 -.- 1.7 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel

2021.01.26 21:03:11 36.4232 41.0043 1.4 -.- 2.8 2.7 SURIYE İlksel

2021.01.26 19:36:27 38.1905 38.7342 1.4 -.- 1.9 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2021.01.26 19:10:43 38.6708 30.4892 14.4 -.- 2.5 -.- BUYUKKALECIK-(AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.01.26 19:00:09 38.6365 39.7493 9.9 -.- 2.1 -.- MURATBAGI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2021.01.26 17:45:22 36.3788 38.7705 17.1 -.- 2.3 -.- SURIYE İlksel

2021.01.26 17:15:07 38.0720 27.5173 11.7 -.- 2.1 -.- HASANCAVUSLAR-TIRE (IZMIR) İlksel

2021.01.26 16:29:46 37.8472 26.7440 8.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.26 15:48:42 36.9732 34.4810 5.9 -.- 3.4 3.2 YENIKOY-TOROSLAR (MERSIN) İlksel

2021.01.26 15:15:17 40.2643 29.1595 0.0 -.- 1.4 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel

2021.01.26 14:17:43 36.2405 41.0890 38.3 -.- 5.4 5.3 SURIYE İlksel

2021.01.26 13:02:11 36.2008 41.2002 6.8 -.- 4.4 4.2 SURIYE İlksel

2021.01.26 12:41:49 39.7737 26.7347 5.5 -.- 2.8 -.- CAVUSLU-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel

2021.01.26 11:19:20 39.1075 40.3495 5.4 -.- 2.9 -.- SUTGOLU-(BINGOL) İlksel

2021.01.26 11:12:22 35.9575 30.4332 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.26 10:20:56 37.8530 27.1627 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.26 08:35:29 37.8443 26.9462 7.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.26 08:07:56 39.1077 36.0920 4.0 -.- 2.5 -.- KUMEOREN-GEMEREK (SIVAS) İlksel

2021.01.26 07:44:06 37.9227 26.5040 8.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.26 07:05:22 36.9690 27.4455 9.2 -.- 1.8 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel

2021.01.26 06:33:59 37.8762 27.6597 13.1 -.- 1.7 -.- OMERBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.01.26 05:39:27 38.3922 25.3882 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.26 05:11:12 35.9495 29.1500 13.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.01.26 04:43:14 37.8988 26.8085 6.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.26 04:11:41 37.8195 26.7732 4.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.01.26 04:11:31 34.8708 24.2447 11.7 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.01.26 03:14:41 38.6267 43.3265 5.0 -.- 1.3 -.- YESILKOY-(VAN) İlksel

2021.01.26 03:04:28 36.8438 27.6092 2.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.01.26 02:43:45 39.0532 27.8425 8.0 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.01.26 02:39:39 38.4188 39.1233 5.0 -.- 1.6 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.26 02:04:08 37.7760 26.4990 5.4 -.- 2.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.26 01:43:25 38.3828 39.1332 8.0 -.- 1.2 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.01.26 01:29:28 37.6730 26.4787 20.6 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.01.26 01:01:52 37.8858 26.8800 8.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.26 00:27:06 37.8650 26.8593 13.9 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.01.26 00:21:29 36.9062 28.9117 4.9 -.- 1.6 -.- AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel