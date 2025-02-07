Kandilli'den tsunami raporu! Tehlikedeki kent açıklandı; dalga 3 metre olabilir

Yunanistan'ın Ege Denizi'deki Santroini Adası'nda meydana gelen yüzlerce depremlerin Türkiye'yi nasıl etkileyeceği uzmanlar tarafından tartışılıyor. Bölgedeki hareketliliğin yanardağ patlamasına veya tsunamiye neden olabileceği, bunun da Türkiye'yi etkileyebileceği belirtiliyor.

Kandilli Rasathanesi'ne bağlı Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi, bugün bir rapor yayınlayarak bölgedeki tsunami tehlikesine dikkat çekti.

1500 deprem...

Buna göre 31 Ocak - 7 Şubat tarihlerinde bölgede en büyüğü 5.3 olmak üzere 1.500 deprem kayda geçti. Depremlerin 108'inin büyüklüğü 4'ün üzerindeydi.

Raporda büyüklüğü 6,5'in altında olan sığ depremlerin yarım metrelik tsunamiye neden olabileceği, derinde kayda geçen depremlerde yarım metrelik dalganın ancak 7 büyüklüğündeki sarsıntıyla oluşabileceği kaydedildi.

Antalya'ya dikkat çektiler

Raporda olası senaryolar şöyle sıralandı: "En büyük dalga yüksekliklerinin incelenmesi sonucunda; Kuzey Ege’de 1 metreye varan tsunamilerin görülebileceği, Girit, Güney Ege, Kuzey- Doğu Libya ve İskenderiye (Mısır) arasında kalan bölgede ise tsunami dalga yüksekliklerinin Hw > 3 m olabileceği sonuçları elde edilmiştir.

Çalışma sonucunda Orta ve Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde Helen yayı, çevresi ve

ona dik olan Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerinde tsunami tehlikesinin yüksek (Hw >

3 m) olduğu, Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan,

Kıbrıs’ın batı ve güney kıyıları, Türkiye’de Kaş yarımadası ve Antalya körfezi ile Lübnan-İskenderiye (Mısır) arasındaki bölgede dikkate değer (1m < Hw < 3 m) seviyede tsunami

tehlikesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır."