Kanser arkadaşının yerine bakıyordu, bir anlık ihmal...

Olay, dün akşam saatlerinde Demirciler Sokak üzerinde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre; emekli öğretmen Osman Menekşe'nin kanser olan arkadaşı için emanet baktığı bisikletçi dükkanında yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının elektrikli ocaktan çıktığı tahmin ediliyor.

Maddi hasarın meydana olayda kimseye zarar gelmemesi teselli kaynağı oldu.

Kanser hastası arkadaşının dükkanına gönüllü olarak bakan Osman Menekşe, meydana gelen yangından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Yangınla ilgili olarak Menekşe, "Arkadaşımın dükkanında bisiklet tamirciliğiyle uğraşıyorum ve dükkana bakıyorum. Ufak bir kaza oluştu, sanırım çay ocağının açık unutulmasından kaynaklı bir yangın oluştu. Arkadaşımın dükkanı olduğu için de ayrıca üzüldüm" şeklinde konuştu.