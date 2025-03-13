Kanser tedavisi gören Tanyeli entübe edildi

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin durumunun ağırlaşması nedeniyle entübe edildiği öğrenildi.

27 Şubat'ta yaptığı son paylaşımda, hastanede olduğunu ve taburcu olmayı beklediğini dile getirerek sevenlerinden dua isteyen Tanyeli, en son kendi doğum günü eğlencesinde görüntülenmişti.

Tanyeli, son paylaşımında "Tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.

Tanyeli kimdir?

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, 1972 yılında İzmir'de doğmuş ve çocuk yurdunda büyümüştür.

İlk evliliğini henüz 14 yaşındayken yapan Tanyeli, 15'inde de anne olmuştur. Üçüncü evliliğini Avustralya’da iş adamı İlker Sünnili ile gerçekleştiren ünlü isim Türkiye’nin en ünlü oryantallerinden biridir.