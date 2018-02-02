Kansere dikkat çekmek için ışıklandırılacak

02 Şubat 2018

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, kanser hastalığına karşı farkındalık yaratmak ve toplumu bilinçlendirmek için mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatılacak.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu’nu inşa eden ve işleten IC İçtaş İnşaat - Astaldi konsorsiyumu ICA, dahil olduğu uluslararası kampanyalarla toplumsal bilincin artırılmasına ve farkındalık yaratmaya devam ediyor.

Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü tarafından kanser konusunda bilinç ve farkındalığın artırılması için Dünya Kanser Günü ilan edilen 4 Şubat’ta, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, kampanyanın sembol rengi olan mavi ve turuncu ışıklarla aydınlatacak.

Kaynak: AA