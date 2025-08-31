Kansere yenik düştü: Nilperi Şahinkaya'nın annesi hayatını kaybetti
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ı kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Vural'ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Şahinkaya, "Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Sensiz nasıl devam edeceğim bilmiyorum. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun" ifadeleriyle acısını paylaştı.
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Vural'ın yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.
Acı haberi sosyal medyadan duyurdu
Şahinkaya, annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla açıkladı.
Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapıcam, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim."
