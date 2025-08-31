Kansere yenik düştü: Nilperi Şahinkaya'nın annesi hayatını kaybetti

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Uzun süredir kanser tedavisi gören Vural'ın yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

Acı haberi sosyal medyadan duyurdu

Şahinkaya, annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla açıkladı.

Oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapıcam, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim."