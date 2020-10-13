Kanuni gemisi Mersin'den hareket etti
Karadeniz'de sondaj çalışmaları yürütecek Kanuni gemisi Mersin'den hareket etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de sondaj çalışmaları yürütecek Kanuni gemisinin Mersin'den hareket ettiğini duyurdu.
Bakan Dönmez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
''Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak''