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Kanuni gemisi Mersin'den hareket etti

Karadeniz'de sondaj çalışmaları yürütecek Kanuni gemisi Mersin'den hareket etti.

Kanuni gemisi Mersin'den hareket etti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de sondaj çalışmaları yürütecek Kanuni gemisinin Mersin'den hareket ettiğini duyurdu.

Bakan Dönmez paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Kanuni sondaj gemimiz Mersin/Taşucu’ndan demir aldı ve Yavuz’u selamlayarak Haydarpaşa Limanı’na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz’e dümen kıracak''

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