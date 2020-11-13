Kanuni Karadeniz'e uğurlandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni'nin bugün Karadeniz'e doğru yola çıktığını ve Filyos Limanı'ndaki bakım çalışmalarının ardından Sakarya Gaz Sahası'ndaki görevine başlayacağını bildirdi.

Dönmez, Haydarpaşa Limanı'nda gerçekleştirilen Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, bu limandan 29 Mayıs'ta Fatih sondaj gemisinin de Karadeniz'e uğurlandığını ve bir ay gibi kısa bir sürede 320 milyar metreküplük gaz rezervine ulaştığını ifade etti.

Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Tuna-1 kuyusundaki rezervin daha sonra 405 milyar metreküpe yükseldiğini anımsatan Dönmez, "Böylece, Tuna-1 kuyusundaki ilk sondajımızı tamamladık. Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği toplam doğal gaz miktarı 16,8 milyar metreküp. Tuna-1 kuyusundaki keşfimizle bunun 24 katını tek bir sondajda yakaladık. Sadece hanelerin 20 yıldan fazla ihtiyacını tek başına karşılayabilecek devasa bir rezervden bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.