Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarında
Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı.
Dün Çanakkale Boğazı'ndan geçen ve Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılacak olan Kanuni sondaj gemisi İstanbul açıklarına ulaştı.
Karadeniz'de, Fatih gemisiyle sondaj faaliyetlerini yürütecek Kanuni, ilk olarak İstanbul'da Haydarpaşa Limanı'na ulaşacak. İstanbul Boğazı'ndaki köprülerin altından geçebilmesi için kule söküm işlemleri tamamlanacak geminin, kasım ayı sonunda Zonguldak'taki Filyos Limanı'na ulaşması bekleniyor.
Kulenin montajı ve diğer bakımların ardından Karadeniz'e açılacak Kanuni, Fatih ile sondaja başlayacak.
Kanuni sondaj gemisi
TPAO envanterine yılbaşında katılan Kanuni, 2012'de inşa edildi. 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip Kanuni, 6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.
Mersin'in Taşucu Limanı'ndan 13 Ekim'de ayrılan, 227 metre uzunluğunda, 114 metre yüksekliğinde ve 42 metre genişliğindeki gemi, ortalama 8 mil hızla 16 Ekim'de Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarına ulaşmış, dün de Çanakkale Boğazı'ndan geçmişti.
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Kaynak: AA