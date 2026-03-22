Kapadokya'da balonlar bayramda havalanamadı

Ramazan Bayramı tatilinde Kapadokya'da planlanan sıcak hava balonu turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi. Nevşehir ve çevresinde etkili olan rüzgar ve sağanak yağış, bölgenin en önemli turistik aktivitelerinden birinin durmasına yol açtı.

Rüzgar ve sağanak uçuşlara izin vermedi

17 Mart'tan bu yana zaman zaman şiddetini artıran rüzgar ve aralıklarla görülen sağanak, balon turlarının yapılmasını engelledi. Hava şartlarının elverişsiz seyretmesi nedeniyle uçuşlar üst üste iptal edildi.

Göreme, Uçhisar ve Çat beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki kalkış alanlarından gün doğumunda havalanan balonlar, normal şartlarda peribacalarıyla ünlü vadileri kuşbakışı izleme imkânı sunuyor. Ancak hava koşulları nedeniyle bu faaliyet son 6 gündür yapılamıyor.

Uçuşların yeniden başlaması bekleniyor

Bölgedeki yetkililer, hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte balon turlarının önümüzdeki hafta yeniden başlamasını bekliyor. Kapadokya'da uygun hava koşullarında yıl boyunca ortalama 220 gün balon uçuşu gerçekleştirilebiliyor.

Uçuşlar izinle yapılıyor

Sıcak hava balonu turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün hava şartlarını değerlendirmesi sonucunda verilen izin doğrultusunda gerçekleştiriliyor.