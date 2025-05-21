Kapadokya'da facianın eşiğinden dönüldü
İç Anadolu'nun turistik merkezlerinden Nevşehir Avanos'ta felaketinden eşiğinden dönüldü. Turistleri taşıyan bir sıcak hava balonu peri bacalarının üzerine zorunlu iniş yaptı.
Nevşehir'de peri bacalarının üzerine güvenli iniş yapan sıcak hava balonunun sepetinden inerek bölgede mahsur kalan turistler kurtarıldı.
İHA’nın habeirine göre; Avanos ilçesi Zelve Ören Yeri'nde sıcak hava balonu peri bacalarının üzerine zorunlu iniş gerçekleştirdi.
Panik yapan turistler balonun sepetinden inerken, sıcak hava balonu tekrar havalanarak güvenli bölgeye indi.
Ekipler, kayalıkların üzerinde mahsur kalan turistleri kurtardı.
Nevşehir Valiliği’nden hadiseye ilişkin bir açıklama geldi. Valilik olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmediğini duyurdu.
Valilik acil inişin nedeni olarak uçuş süresinin dolmasını gösterdi.