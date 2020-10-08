Kapalı Maraş neden kapalı?

08 Ekim 2020

46 yıllık aranın ardından yeniden halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş'ta belirlenen kısımlar belirli kurallar dahilinde 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kapalı Maraş düzenlemesi ile bölgede drone hariç, fotoğraf çekmek serbest olacak. Vatandaşlar Astsubay Orduevi ile Golden Sands Otel arasındaki 1 kilometrelik alanda sahili kullanabilecek.

Kapalı Maraş nerede?

Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa şehrinde bulunmaktadır.

Neden kapatıldı?

Bir dönem Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Kapalı Maraş, 13 Ağustos 1974'te İkinci Kıbrıs Harekatı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi ve ardından askeri yasak bölge ilan edildi. Bu tarihten 1990 yılına kadar Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı tarafından idare edilen Kapalı Maraş, Temmuz 1990'da KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.