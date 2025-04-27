Kapalıçarşı’da 480 bin liralık altın bilezik çalan şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih’te bulunan Kapalıçarşı’da, bir kuyumcu dükkanında sergilenen yaklaşık 480 bin lira değerindeki altın bileziği çalan şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 80 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 20 Şubat günü Kapalıçarşı’daki bir kuyumcuda meydana geldi. İş yeri sahibinin polise yaptığı ihbarda, mağaza girişindeki vitrine yerleştirilen mankenin üzerinden yaklaşık 130 gram ağırlığında ve 480 bin lira değerindeki altın bileziğin çalındığı belirtildi.

Cerrahi maske ve gözlük takıyordu

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dükkânın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, yüzünde cerrahi maske ve gözlük bulunan 30-35 yaşlarında bir kadının bileziği alarak hızla uzaklaştığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, şüphelinin 36 yaşındaki Y.G. olduğu belirlendi. 80 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan Y.G., 22 Nisan’da adresinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.