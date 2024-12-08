Kapalıçarşı'da dolar bozdurmaya 'sigorta komisyonu'

Kapalıçarşı'da esnaf sahte dolara karşı tepki çeken bir uygulama başlattı. Para sayma makinelerini bile atlatan sahte dolarla başa çıkamayan esnaf, 50 ve 100 dolarlık banknotların alımı ve satışını durdurmuştu.

Bu hafta iki banknot da işleme açılırken, döviz büroları alış işlemlerinde ekstra komisyon talep etmeye başladı.

Banknotların sahte çıkma ihtimaline karşın komisyon ödemek zorunda kalan vatandaşlar, duruma isyan etti.

100 dolara 3 dolar kesinti

Döviz büroları ise 50 dolarlık banknot başına 1.5 dolar, 100 dolarlık banknotlarda ise 3 dolar kesinti yapmaya başladı.

Acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar sigorta komisyonu ödemeyi kabul ederken, bankalar da ise 50 ve 100 dolarlık dövizlere yönelik kısıtlama kararı devam ediyor.