Kapalıçarşı'da döviz alıp satan bir kişi intihar etti

Anka'nın haberine göre, Kapalıçarşı piyasasında “ekrancı” olarak bilinen gayri resmi döviz alım-satım işleri yapan 44 aşındaki Cahit E, intihar etti. İddiaya göre bir işletmede gayri resmi döviz alım satımı yapan Cahit E., Foreks piyasasında işlem yapıyordu.

İki çocuğu olan E.’nin, öğlen saatlerinde sert kur dalgalanması sırasında dijital ortamda açığa yaptığı işlemlerde ciddi kayıplara uğramasının ardından intihar etti.

Cahit E.'nin Kapalıçarşı piyasasında ekrancı olarak bilinen kişilerden olduğu, gayri resmi alım satım yaptığı ileri sürüldü.