Kapalıçarşı’da kaçak değerli taş operasyonu: Gözaltı sayısı 40’a çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen kaçak değerli taş ve ziynet eşyası ticareti soruşturması kapsamında gözaltı sayısı artıyor.

İlk aşamada 35 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, elde edilen yeni deliller üzerine 5 kişi daha yakalandı. Böylece toplam gözaltı sayısı 40’a yükseldi.

Milyarlık kaçak taşlar ele geçirildi

Operasyonlarda, piyasa değeri 1 milyar 250 milyon lira olan 1,3 kilogram değerli taş, 135 ziynet eşyası, 1132 zümrüt, yakut ve pırlanta, 267 parça tarihi eser, 1 kurusıkı silah, 109 fişek ve 64 dijital materyal ele geçirildi.

Operasyonun detayları

Soruşturma kapsamında daha önce yapılan eş zamanlı baskınlarda, 41 adrese, 21 iş yerine ve 30 araca operasyon düzenlenmişti. Bu operasyonlarda da 445 milyon 750 bin liralık 155 kilo 602 gram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi taşlar ve 945 ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Şüpheliler hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” ve “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.