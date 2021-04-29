Kapanma öncesi 'seyahat izin belgesi' kuyruğu

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanacak 17 günlük "tam kapanma" öncesinde, İstanbul'da "seyahat izin belgesi" almak isteyen çok sayıda vatandaş kaymakamlıklara başvurdu.

Üsküdar Kaymakamlığı önünde sabah erken saatlerden itibaren uzun kuyruklar oluşturan vatandaşların maske ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmedikleri görüldü. Kaymakamlık görevlileri ve polis ekipleri, vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Kaymakamlık yetkilileri, seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşları öncelikle e-Devlet ya da Alo 199 Hattı'na yönlendirdi.

Maltepe Kaymakamlığı önünde de uzun kuyruklar oluştu. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe ve maske kuralına uymaları konusunda uyarırken, vatandaşlar içeriye salgın tedbirleri kapsamında sırayla alındı.

Seyahat izin belgesi için Arnavutköy Kaymakamlığı önünde çok sayıda vatandaş sıra oluşturdu. Genel olarak maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gözlenirken yetkililer vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı.

Öte yandan, bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek 17 günlük tam kapanma öncesinde adli işlerini tamamlamak isteyen vatandaşların da adliyeler önünde sıra oluşturdukları görüldü.