Kapatılan Atatürk Havalimanı'na 90 bin 693 uçak inip kalktı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, tarifeli uçuşlara kapatılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘millet bahçesi’ yapılacağını duyurduğu Atatürk Havalimanı konusunda Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Tanal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, Atatürk Havalimanı’na iniş ve kalkış yapan uçaklardan kaçının Cumhurbaşkanlığı filosuna, kaçının özel kargo firmalara ait olduğunu, alana iniş ve kalkış yapan özel ve ticari jet sayısını sordu.

Bakan Karaismailoğlu, Tanal’ın önergesine verdiği yanıtta, 7 Nisan 2019-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’ndaki toplam uçak trafiğinin 90 bin 693 olduğunu belirtti.

Tanal, Karaismailoğlu’na ayrıca, havalimanı pistine sahra hastanesi yapılmasını da sordu. Karaismailoğlu ise Tanal’a, “Yapılan değerlendirmeler neticesinde; devre dışı bırakılan 17/35 pistlerini de kapsayacak şekilde pistlerin güney tarafında inşa edilmiş olan Pandemi Hastanesi’nin kullanımda olan 05/23 pistine Annex 14 mania esasları ve Havalimanı Çevresindeki Yapılaşma Kriterleri Genelgesi’ne göre mania teşkil etmediği ve uçuş emniyetine tehlike oluşturmadığı görülmektedir” yanıtını verdi.

Karaismailoğlu, Atatürk Havalimanı’nın tarifeli uçuşlara kapatılması sonrası işten çıkarılan personel olup olmadığına ilişkin soruyu ise “Kapatıldığı tarihten sonra işten çıkarılan herhangi bir personel bulunmamakta olup, diğer havalimanlarında çalışması sağlanmıştır” diye yanıtladı.

Bakanı Karaismailoğlu, Tanal’ın sorduğu Atatürk Havalimanı’ndaki kâr-zarar oranı, havalimanını kullanan Cumhurbaşkanlığı, şahıs ve şirketlere ait uçaklara ilişkin sayılar konusunda ise bilgi vermedi.