Kapatılma tartışmalarının ardından Bilgi Üniversitesi'nden ilk açıklama

İstanbul Bilgi Üniversitesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin mevcut akademik ve kurumsal yapıyla kesintisiz şekilde sürdüğünü açıkladı. Üniversite yönetimi, akademik takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda öğrencilerin eğitim haklarının korunması, akademik ve idari kadronun çalışma düzeninin güvence altına alınması ile kamu yararının gözetildiği belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın takdirleri doğrultusunda alınan karar ile üniversite olarak temel önceliğimiz olan öğrencilerimizin eğitim haklarının korunması, akademik ve idari kadromuzun hak ve çalışma düzeninin güvence altına alınması, ailelerimizin beklentileri ve yüksek kamu yararı gözetilmiş, üniversitemizin faaliyetlerine mevcut yapısıyla devam etmesi kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kayyum mütevelli heyeti yeniden göreve başladı

Üniversite yönetimi, kayyum mütevelli heyetinin yeniden görevine başladığını bildirirken, akademik ve idari süreçlerin planlandığı şekilde devam ettiğini aktardı.

Açıklamada, öğrencilerin eğitim süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, bahar dönemi final sınavlarının daha önce ilan edilen tarihlerde yapılacağı kaydedildi.

"Üniversitemizin akademik ve idari yönetim süreçleri planlandığı şekilde işlemeye devam etmektedir. Rektörlüğümüz ve ilgili tüm birimlerimiz, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Öğrencilerimizin en çok merak ettiği konulardan biri olan akademik takvimde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi final sınavları, daha önce ilan edildiği şekilde 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir" denildi.

"Eğitim faaliyetleri daha güçlü sürecek"

Üniversitenin bilimsel araştırma, akademik çalışma, öğrenci kulübü faaliyetleri ile sosyal ve kültürel etkinliklerinin de planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca mütevelli heyeti ile üst düzey akademik ve idari yöneticilerin katılımıyla süreç yönetimi ve yol haritasına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Üniversite yönetimi, "'Okul için değil, yaşam için öğrenmeli' mottosuyla çıktığı eğitim yolculuğunda bu yıl 30. yılını dolduran üniversitemiz, kurumsal birikimiyle eğitim, araştırma ve bilimsel üretim faaliyetlerini daha güçlü bir şekilde sürdürmeye devam edecektir" değerlendirmesinde bulundu.

YÖK'ten açıklama

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bahar dönemi final sınavlarının, ilan edilen akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı kararı ile öğrencilerin eğitim haklarının korunması, akademik ve idari personelin mağduriyet yaşamaması, ailelerin beklentileri ve yüksek kamu yararı gözetilerek üniversitenin, mevcut yapısıyla faaliyetlerine devam etmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

Kararın ardından Kayyım Mütevelli Heyeti'nin yeniden görevine döndüğü, rektörlük çalışmalarına kaldığı yerden devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversite yönetiminden alınan bilgiye göre, akademik takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bahar dönemi final sınavları daha önce ilan edilen program doğrultusunda 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bilimsel ve sosyal etkinlikler de planlandığı gibi devam edecek. Üniversitenin akademik kadrosu, mevcut insan kaynağı ve kurumsal yapısıyla faaliyetlerini sürdürecek."