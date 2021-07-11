Kapatma iddianamesi HDP'ye ulaştı
HDP'ye kapatma davasında süreç ilerliyor. İddianame ve ekleri savunma hazırlamaları için partiye ulaştı.
HDP'den yapılan açıklamada, iddianame ve 70 klasörlük eklerin partiye tebliğ edildiği belirtildi.
Partinin hukuk ve insan hakları komisyonu öncülüğünde savunma hazırlığının başladığı açıklandı.
HDP'nin savunması sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındaki görüşünü sunacak.
Ardından HDP karşı savunma yapacak. Bu süreçlerden sonra raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.
Anayasa Mahkemesi heyeti toplanarak HDP'nin kapatılıp kapatılmayacağına karar verecek.