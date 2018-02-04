Kapıkule'de 6 kilometre TIR kuyruğu
Yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 6 kilometre kuyruk oluşturdu.
İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.
TIR kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 6 kilometreye ulaştı. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 450, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 240 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Kaynak: AA