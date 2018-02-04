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Kapıkule'de 6 kilometre TIR kuyruğu

Yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR'lar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 6 kilometre kuyruk oluşturdu.

Kapıkule'de 6 kilometre TIR kuyruğu
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İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Bulgaristan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruk oluşturdu.

TIR kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 6 kilometreye ulaştı. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 450, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 240 TIR, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Kaynak: AA

kapıkule tır yoğunluğu

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