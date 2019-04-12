Kapıkule’de yeni uygulama

12 Nisan 2019

Kapıkule'deki TIR kuyruklarını sonlandırmak için yapılan "TIR kuyruklarını sonlandırma peronu" hizmete alındı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne - Kapıkule yoluna yapılan peronda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Canalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, açılan peron sayesinde TIR şoförlerin kuyruklarda değil tesislerde sırasını bekleyeceğini söyledi.



Valilik olarak TIR kuyruklarını sonlandırma noktasında çok sayıda toplantı yaptıklarını ifade eden Canalp, çalışmalar neticesinde yapılan küçük bir kulübenin TIR kuyruklarının sonlandırılmasında büyük fayda sağlayacağını gördüklerini aktardı.

"İhracatın kahramanları sıkıntı çekmeyecek"

"Bundan sonra TIR şoförlerimiz artık araçlarında sıra beklemek zorunda kalamayacaklar" diyen Vali Canalp, şöyle devam etti:

"İhracatımızın kahramanı TIR sürücülerinin sıkıntılarını sona erdirecek olan uygulamaya başladık. TIR şoförlerimiz 8 saat araç kullandıktan sonra dinlenme sürelerini yollarda değil araç parklarında, tesislerde geçirecekler. Yaptığımız bu perondan bir sıra fişi alacak, ilerideki herhangi bir tesiste kendi sırasını bekleyecek.

Beklediği esnada kendisine cep telefonundan bilgilendirme de yapılacak. Hangi saatte işlemlerini yapmak üzere hareket etmesi gerektiğini bilecek. Böylelikle kuyruklardan kaynaklanan sıkıntılar ortadan kalkmış olacak. Bu basit ve pratik bir sistem. İnşallah bundan sonra insanlarımızın aklına, Edirne dediğimiz zaman TIR kuyrukları gelmeyecek."

Vali Canalp, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarındaki TIR kuyruklarının sona erdirilmesi için de çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Bir gazetecinin "Türkiye'de bu sistemin emsali var mı?" sorusu üzerine Canalp, Kapıkule'deki sistemin TIR veya araç kuyruklarının olduğu farklı illerde de kullanılabileceğini ifade etti.

Vali Canalp, "Artık TIR kuyrukları olmayacak mı?" sorusu üzerine de çok çok istisnai durumlarda TIR kuyruklarının olabileceğini ancak artık TIR kuyruğu olmasını beklemediklerini belirtti.

Yurt dışında yaşayan Türklerin yoğun şekilde ülkeye geldiği yaz döneminde Kapıkule Sınır Kapısı'nda oluşan araç kuyruklarına da değinen Canalp, bu kuyrukların sonlandırılması için de birkaç alternatif plan üzerinde çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA