Kapıkule'deki TIR sürücüleri isyanda! Sistem güncellemesi nedeniyle yer gök TIR oldu

Sınır kapılarında yapılan sistem güncellemesi Edirne’nin Bulgaristan’a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında ciddi yoğunluk oluşturdu.

’Yeni Transit Bilgi Sistemi’nin (NCTS-P5) devreye girmesiyle TIR’ların sınırdan geçişleri durduruldu. TIR’lar Kapıkule’de dört gündür bekliyor, Hamzabeyli’de 25 kilometrelik kuyruk oluştu.

Kapıkule'de bekleyen TIR sürücüsü Ömer Ünal, “Dört gündür burada sırayım. Burada ne park var ne de lavabo var. Yaşanan durumun ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Sistem değişikliğinden dolayı 60 saattir bekliyorum” dedi.

Yer gök TIR oldu

Sınırda bekleyen TIR’cı Mustafa Aslan da "Gördüğünüz gibi yol kenarları ve TIR parkları tamamen dolu. Yeni bir sistem güncellemesi olacak ve bu daha önce neden söylenmedi. Burada mağduriyet var. Masrafları şoförler kendi ceplerinden karşılıyor. Bu daha önce belli bir düzene koyulup öyle yapılsaydı daha iyi olurdu” şeklinde konuştu.

Kapıkule’de İHA'ya konuşan Hüseyin Ünal ise “Sistem güncellemesinden kimsenin haberi yok. Bir anda efendim sistemi güncelliyoruz diyorlar. Yer gök göründüğü gibi her yer TIR zaten. Sistem daha kurulmadan daha önceki sistem siliniyor ve bu kadar insan mağdur oluyor. 60-70 saattir bekliyoruz” ifadelerini kullandı.