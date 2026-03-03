Kar geri dönüyor: Akşam saatlerinde birçok ilde başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey kesimlerinde bulutlanma artarken özellikle akşam ve gece saatlerinden itibaren Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kar yağışı etkili olacak. Kayseri, Sivas ve Yozgat’ın doğu ilçeleri de gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışına sahne olacak.

Karadeniz ve İç Anadolu’da gece kar bekleniyor

Karadeniz Bölgesi’nde akşam saatlerinden itibaren yağış beklenirken, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Batı Karadeniz’de Bolu ve Kastamonu’da gece saatlerinden sonra kar yağışı tahmin edilirken, Zonguldak ve Düzce’de yağmur öne çıkıyor.

Orta ve Doğu Karadeniz’de ise Samsun ve Trabzon’da yağmur beklenirken, Amasya ve Tokat’ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur görülecek.

İç Anadolu’da hava genel olarak parçalı ve az bulutlu seyredecek. Ancak gece saatlerinden sonra Kayseri ve Sivas çevreleri ile Yozgat’ın doğu ilçelerinde kar yağışı etkili olacak. Kayseri’de sıcaklığın 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Doğu Anadolu’da kar ve don etkili

Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Erzurum ve Kars’ta gece saatlerinden itibaren kar görülecek. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı etkisini sürdürecek. Van ve Malatya’da ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarında çığ ve kar erimesi riski bulunuyor. Yetkililer, özellikle yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Batı ve Güney kesimlerde hava daha ılıman

Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava genel olarak parçalı ve az bulutlu geçecek. Marmara’da gece ve sabah saatlerinde sis ve pus etkili olacak.

Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerin altında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Özellikle gece saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışları ve buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.