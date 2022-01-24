Kar, İstanbul’da etkisini artırdı
İstanbul’da kar yağışı etkisini artırırken, sürücülerin görüş mesafesi de düşmeye başladı.
İstanbul'da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. E-5 karayolu karla kaplanmaya başlarken, sürücülerin görüş mesafesi de düşmeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da sabah saatlerinde kar yağışı etkisini artırmaya başladı.
E-5 Karayolunda trafik yoğunluğu oluşmaya başlarken yağış nedeniyle görüş mesafesi düşmeye başladı.
TEM otoyolunda da aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
TEM Otoyolu Mahmutbey gişeler mevkiinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü.