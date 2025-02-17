Kar İstanbul'u esir alacak! Sibirya soğuğu etkisini artırdı: AKOM kar yağışı için gün vererek uyardı!

İstanbul, soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. AKOM’un yaptığı açıklamaya göre, bugün başlayan soğuk hava dalgası Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura, ardından da kara dönüşecek.

AKOM verilerine göre; İstanbul’da bugün başlayan soğuk hava dalgasının Çarşamba gününden itibaren karla karışık yağmura ve kara dönüşmesi bekleniyor. Kar yağışının Cuma ve Cumartesi kuvvetleneceği ve kent genelinde etkili olacağı öngörülüyor.



İBB olarak kar yağışı ve buzlanmaya… — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) February 17, 2025

İstanbul'da ne zaman kar yağacak? Kar yağışı için kritik günler!

Özellikle Cuma ve Cumartesi günleri kar yağışının kuvvetlenerek İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor.

İBB'den kar yağışı için kritik uyarılar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), olası kar yağışı ve buzlanmaya karşı sahada olacağını belirtti. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını ve toplu taşıma araçlarını kullanmalarını tavsiye etti. Kendi araçlarıyla yola çıkacakların ise mutlaka kar lastiği kullanmaları gerektiği vurgulandı.

Kar yağışı ana arterler ve yüksek kesimlerde daha çok etkili olacak!

Acil durumlar için ALO 153 hattının hizmet verdiğini hatırlatan İBB, vatandaşların bu süreçte dikkatli olmaları ve meteorolojik gelişmeleri takip etmeleri gerektiğini belirtti. Yetkililer, özellikle ana arterlerde ve yüksek kesimlerde kar yağışının daha etkili olabileceğini ifade ederek, hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.