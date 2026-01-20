Kar İstanbul'u terk etmeyecek: Meteoroloji’den yoğun kar yağışı uyarısı! 20 Ocak 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan yeni hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkisini sürdürürken, birçok bölgede yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Kar İstanbul'da etkili olmaya devam edecek

Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Çanakkale’nin doğusu ve Balıkesir’in kuzeyinde yağmur ve karla karışık yağmur görülecek. Bilecik çevrelerinde ise hafif kar yağışı tahmin ediliyor. Ege ve Akdeniz bölgelerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, özellikle gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma, don ve sis etkili olacak.

Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yoğun kar var

Karadeniz Bölgesi’nde ise kış koşulları daha sert hissedilecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, Giresun’un doğusu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Çığ riskine karşı uyarı yapıldı

İç Anadolu’da Sivas ve Kayseri çevrelerinde aralıklı kar yağışı beklenirken, Doğu Anadolu’nun büyük bölümünde Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Van ve Hakkari başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkili olacak. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski sürüyor.

Meteoroloji, rüzgarın Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.