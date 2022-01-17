Kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara, Bursa'ya kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumunu tahminlerini vatandaşlarla paylaştı. Son günlerde yurt genelinde soğuyan hava ve yer yer görülen kar yağışları sonrasında vatandaşlar, kar ne zaman yağacak, sorusuna yanıt aramaya başladı.

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz'in batısı ile Hatay kıyıları, Eskişehir, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşmesi beklenirken, diğer yerlerde ise mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji hava durumu tahmininde vatandaşları kuvvetli rüzgar ve zirai don konusunda uyardı. Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kuzeyli, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklenirken, vatandaşların bu konuda tedbirli olmaları istendi.

Ayrıca Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiği ve çiftçilerin bu konuda dikkatli olmaları gerektiğinin altı çizildi.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul ile Kocaeli ve sakarya kıyılarında yağmur, Yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Ege Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu gece saatlerinden itibaren kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden Batı Akdeniz kıyıları ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, Göller yöresinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyılarında hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmurlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek ve iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.