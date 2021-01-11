Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den kar yağışı tahminleri

Türkiye'de ocak ayında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken vatandaşlar, kar ne zaman yağacak, sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini vatandaşlarla paylaşırken, yurt genelinde, il ve ilçelerde havanın nasıl olacağına dair bilgiler veriyor. Son olarak paylaşılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre, bu hafta Türkiye'nin doğusunda yer alan Kars ve Ardahan'da kar yağışı etkili olacak. Haftanın sonuna doğru kar yağışları yurdun batı kesimlerinde de etkili olacak.

Haftanın ilk gününde Ardahan ve Kars illerinde kar yağışı beklenirken, yurdun kuzey kesimlerinde ise yağmurlu bir hava bekleniyor. Orta ve güney bölgelerinde ise parçalı bulutlu bir hava yaşanması bekleniyor.

Salı günü Ardahan'da kar yağışlarının sürmesi beklenirken, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde ise yağmurlu bir hava bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi genelinde çok bulutlu bir hava olması beklenirken, Akdeniz'in doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı bulutlu ve güneşli bir hava olacağı bekleniyor.

Çarşamba günü yağmur etkisini artırırken, ülkenin orta ve batı bölgelerinde yağışlı hava bekleniyor. Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Siirt'te parçalı bulutlu bir hava beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor.

Perşembe günü Marmara Bölgesinin Ergene bölümünde, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Bilecik, Eskişehir ve Sivas kentlerinde karla karışık yağmur, Doğu Anadolu genelinde ise kar yağışlarının etkili olması bekleniyor.

Cuma günü ise kar yağışının ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi kar yağışlarının en etkili olacağı bölgeler olarak gösterilirken, Ergene bölümünde de karla karışık yağmurlar bekleniyor.