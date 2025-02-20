Kar tatili haberleri peş peşe geldi: Yarın hangi illerde okullar tatil? 21 şubat çarşamba

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, Türkiye’nin çeşitli illerinde günlük yaşamı etkiledi. Bingöl, Elazığ, Bitlis, Kars, Ardahan, Rize, Ağrı, Malatya, Giresun, Iğdır, Şırnak, Sinop, Ordu, Muş, Bursa ve Yalova illerinde, kar ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildi.

Bu illerdeki tüm eğitim kurumlarında 21 Şubat 2025 Cuma günü için tatil uygulanacak. Valilikler, karın yolları kayganlaştırması ve görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle, eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.Ayrıca, bu illerde engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

İşte tatil edilen iller listesi:

1-Iğdır

Iğdır Valiliği, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü için tüm okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmesinin yanı sıra engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli olacağı duyuruldu.

2-Şırnak

Şırnak'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kent merkezi, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında 21 Şubat Cuma günü için eğitime ara verildi. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

3-Sinop

Sinop Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle 21 Şubat'ta tüm okullarda eğitime ara verileceğini açıkladı. Kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesiyle birlikte engelli, hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

4-Ordu

Ordu Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli olacağı belirtildi.

5-Muş

Muş'ta kar yağışı nedeniyle 21 Şubat'ta üniversiteler hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verileceği açıklandı. Hamile ve engelli kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşe giden çocukları olan kadın personel de idari izinli sayılacak.

6-Bursa

Bursa Valiliği, kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 21 Şubat'ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verileceğini açıkladı. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri ile anaokulu ve kreşe giden çocukları olan kadın personel de bir gün idari izinli sayılacak.

7-Yalova

Yalova'da, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda 21 Şubat'ta eğitime ara verildiği duyuruldu. Engelli, ağır kronik hastalığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacak. Yalova Valisi Hülya Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, karın keyfini çıkarma vakti olduğunu belirterek öğrencilere tatil dileklerini iletti.

8-Giresun

Giresun'da, devam eden kar yağışı nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, meteorolojik uyarılar doğrultusunda il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini belirtti. Ayrıca, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli olacağı ifade edildi.

9-Malatya

Malatya'da, don ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik uyarılar doğrultusunda eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

10- Ağrı

Ağrı'da, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm okullarda, özel eğitim kurumlarında, kreşlerde, Kur'an kurslarında ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları ile çocuğu kreş veya anaokuluna giden anneler ve kronik rahatsızlığı olan personel idari izinli sayılacak. 24 saat esasına göre çalışan kurumlarda ise hizmet aksaklıklarının önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak.

11-Rize

Rize'de, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğinin ön planda tutulduğu belirtildi. Ayrıca, kamuda çalışan engelli, hamile personel ve 8 yaş altı çocuğu olan anneler idari izinli sayılacak. Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya üzerinden tatil zamanını verimli geçirmeleri için kitap okumalarını önerdi.

12-Kars

Kars'ta, olumsuz hava koşulları ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Valilik, resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitimin durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca, hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan kamu personeli ile anaokulu ve kreşlere çocuğu giden kadınlar idari izinli sayılacak.

13-Ardahan

Ardahan'da da benzer şekilde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Posof ilçesi dışında tüm il genelindeki okullar 21 Şubat Cuma günü tatil edildi. Hamile, engelli ve çocukları anaokulu veya kreşe giden kamu çalışanları da idari izinli olacak.

14-Bitlis

Bitlis'te, devam eden kar yağışı ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma riski nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca, hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanları ve çocuğu kreş veya anaokuluna giden anneler idari izinli sayılacak. 24 saat esasına göre çalışan kurumlarda ise gerekli tedbirler alınacak.

15- Elazığ

Elazığ'da, devam eden kar yağışı nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü il merkezi ve ilçelerdeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma riskine karşı öğrenciler ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile ve malul personel idari izinli sayılacak.

16-Bingöl

Bingöl'de de benzer şekilde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat'ta tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilik, ulaşımda yaşanabilecek zorluklara karşı tedbir alındığını duyurdu. Engelli, hamile kamu görevlileri ve çocuğu anaokulu veya kreşe giden kadın personel de idari izinli olacak. Vali Ahmet Hamdi Usta, öğrencilere yönelik sosyal medya hesabından eğitimin ara verilmesinin yanı sıra, öğrencilerden sağlıklı ve dikkatli olmalarını istedi.