Kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji'den 12 ilde sarı kodlu uyarı: İstanbul'da hava sıcaklığı -4'ü gördü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok ilde hava koşullarının sertleşeceğini duyurarak sarı kodlu uyarılar yayınladı. İstanbul'da dün gece özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı 4 dereceye kadar düştü. Hissedilen sıcaklık ise eksi 4 derece olarak ölçüldü. Kartal ilçesindeki Aydos Ormanı karla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Çekmeköy mevkisinde aniden bastıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yollar beyaza bürünürken, araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler, yağışın şiddetini gözler önüne serdi.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı devam edecek. Özellikle Kastamonu kıyıları, Sinop, Samsun, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve sis olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor.

12 il için sarı kodlu uyarı

Adana, Antalya, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sakarya, Şırnak, Yalova ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Prof. Dr. Orhan Şen bir sonraki kar yağışı için tarih verdi

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki kar yağışının akşam saatlerinde şiddetini artıracağını belirterek, "Akşam iş çıkışında buzlanma ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı" dedi.

Şen, kar yağışının yarın öğlen saatlerinden sonra karla karışık yağmura döneceğini ve İstanbul'u terk edeceğini belirtti. Ancak Anadolu'da kar yağışlarının devam edeceğini ve Şubat ortası ile Mart başında tekrar kar yağışı beklendiğini ifade etti.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara

Çok bulutlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

SAKARYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kahramanmaraş çevrelerinin karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde yer yer buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir, Konya ve Çankırı çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KONYA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

SİVAS °C, -2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Batı Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarına kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ARTVİN °C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Doğu Anadolu

Çok bulutlu, güneybatı kesimleri ile Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu

KARS °C, -2°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MARDİN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu