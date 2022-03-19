Kar yağışı etkisini sürdürüyor

İstanbul'da 2 gündür devam eden kar yağışının yarın da etkili olması bekleniyor.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili bilgi verdi.

Vali Yerlikaya, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün bu sabah 10.30'daki verilerine göre, İstanbul genelinde bugün saat 12.00-24.00 arası kuzey kesimleri yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Lütfen dikkatli olalım, tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu da, kentte aralıklarla süren kar yağışı ile ilgili, “İstanbul’un genelinde anlık yağışlarla görüş mesafesinin azaldığı ve trafiği etkileyecek boyutta yağışın olabileceği mümkün. Özellikle yarın öğleden sonraya kadar da kar yağışı etkisini devam ettirecek." açıklaması yaptı.

Kocaeli

Kocaeli'de kar, bazı ilçe merkezleri ve yüksek kesimlerde yer yer devam ediyor.

Trafik polisleri, yağış nedeniyle Anadolu Otoyolu ve kara yolları ile ana arterlerde tedbirlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için yoğun küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte dün akşam başlayan kuvvetli kar yağışının devam ettiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş olup Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi 24 saat çalışma esasına göre koordinasyon görevini yürütüyor." ifadelerini kullandı.

Sakarya

Sakarya'da kar yağışı, kent merkezi ve ilçelerde etkili oluyor.

Yüksek kesimlerdeki mahallelerde kar etkisini daha fazla hissettirirken, bazı ilçelerde köy yollarının kapanmaması için ekiplerin mücadelesi sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleri, önemli geçiş güzergahları olan Kuzey Marmara Otoyolu, Anadolu Otoyolu, D-100 ile D-650 kara yollarında tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Öte yandan, olumsuz hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de besleme çalışması gerçekleştiriliyor.

Bartın

Bartın'da 2 gündür etkili olan kar nedeniyle yaya ve sürücüler zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 110, kent merkezinde ise 30 santimetreye ulaştı.

Belli güzergahlarda çalışan belediye halk otobüsleri ise zincir takmalarına rağmen yolda kaldı.

Öte yandan, trafik ekipleri, Karabük ve Zonguldak istikametine kamyon ile tır geçişlerine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ana arterlerde aralıksız yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kent merkezinde Bartın Belediyesi Acil Hizmet Merkezi koordinesinde kaldırımlarda kar kürüme çalışması yapılıyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı, günlük yaşamı ve ulaşımı etkiliyor.

Trafik ekipleri, sürücülere zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Zonguldak Belediyesi ile Karayolları ekipleri de cadde ve sokaklar ile kenti İstanbul ve Ankara'ya bağlayan güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Çocuklar ise karın keyfini kar topu oynayarak çıkarıyor.

Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kardan dolayı ilçelerden Alacakaya'da 7, Arıcak'ta 8, Maden'de 20, Karakoçan'da 69, Keban'da 1, Kovancılar'da 48, Palu'da 32, Sivrice'de 41 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 76, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu'da 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 7 günden bu yana etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı ilçeye bağlı 2 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Ekiplerin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Siirt

Siirt'in yüksek kesimlerinde aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle Pervari ilçesinde 5, Şirvan ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Ordu'da Büyükşehir Belediyesine bağlı 533 personel, 464 iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Kapanan 246 mahalle yolunu ulaşıma açan ekipler, 44 mahalle yolunun açılması için de çalışmaları sürdürüyor.

İl genelinde ortalama kar kalınlığı 141 santimetre, yüksek rakımlı ilçelerden Akkuş'ta ise 270 santimetreyi buldu.

Rize

Rize merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam eden kar yağışı dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Merkez ilçede 32, Ardeşen'de 16, Çamlıhemşin'de 18, Çayeli'nde 2, Derepazarı'nda 11, Fındıklı'da 7, Güneysu'da 7, Hemşin'de 8, İkizdere'de 22, İyidere'de 7, Kalkandere'de 22 ve Pazar'da 27 olmak üzere 179 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresince il genelinde 62 iş makinesi ve 135 personelle karla mücadele çalışması yapılıyor. Belediye ekipleri de yollarda temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Karayolları ekiplerince İkizdere ilçesindeki Ovit Dağı Tüneli bölgesi ve Ayder Turizm Merkezi'nde ulaşımın aksamaması için çalışma yapılıyor.

Bayburt

Bayburt'ta dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar nedeniyle 115 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, 48 personel ve 39 iş makinesiyle çalışmalara devam ediyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı kent merkezinde belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışma yürütüyor.

Karayolları ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzlama yapıyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de kardan kapanan 43 köy yolunda çalışma yapılıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, Kürtün'de 25, Kelkit'te 3, Şiran'da 1, Torul'da 12 ve Köse'de 2 olmak üzere 43 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Trabzon

Trabzon'da bir süredir aralıklarla etkili olan kar dolayısıyla 127 mahalleyle ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi, 260 personel ve 170 iş makinesiyle kapalı yolların açılması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Öte yandan, ekipler son 24 saatte 501 kapalı mahalle yolu ulaşıma açtı.

Giresun

Giresun Valiliğinden alınan bilgiye göre, merkezde 53, Alucra'da 23, Bulancak'ta 58, Çanakçı'da 14, Dereli'de 34, Doğankent'te 9, Espiye'de 31, Eynesil'de 11, Görele'de 62, Güce'de 13, Keşap'ta 44, Piraziz'de 17, Tirebolu'da 48 ve Yağlıdere'de 21 olmak üzere toplam 438 köy yolu ulaşıma kapalı.

Kent merkezinde de kar yağışının ardından cadde ve sokaklar beyaza büründü.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kars

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Kars'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Kar-Iğdır kara yolunda araç geçişine izin verilmiyor.

Polis ve jandarma ekipleri, çok sayıda aracın mahsur kaldığı kara yolunu ulaşıma kapattı.

Karayolları ekipleri, kara saplanan araçların kurtarılması ve yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Samsun, Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinde gece başlayıp yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orta Karadeniz için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Orta Karadeniz'de görülecek kar yağışlarının, gece saatlerinde başlayacağı ve yarın akşam saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Yağışların Samsun ve Ordu ile Tokat'ın kuzey ve doğu çevrelerinde kuvvetli, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yer yer yoğun olmasının beklendiği bildirildi.

Vatandaşların buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması istendi.