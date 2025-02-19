Kar yağışı İstanbul'da deniz ulaşımını da aksattı
İstanbul'da trafik yoğunluğuna sebep olan kar yağışı, deniz ulaşımını da etkilemeye başladı. Şehir Hatları A.Ş yetkilileri yaptıkları açıklamada, bazı vapur seferlerinin kar nedeniyle yapılamadığını bildirdi.
Kar yağışı İstanbul'da deniz ulaşımını da aksattı.
Şehir Hatları A.Ş'den yapılan açıklamada, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin Moda'ya uğramasının, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur hattı, Boğaz Hattı Seferleri, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring, Üsküdar-Aşiyan, Beykoz-Sarıyer, Rumeli Kavağı-Eminönü, Anadolu Kavağı-Üsküdar, Çengelköy-İstinye ring, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, Çengelköy-Kuzguncuk-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.