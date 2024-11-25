Kar yağışı nedeniyle 13 ilde eğitime ara verildi

Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aksaray'dan Elazığ'a kadar pek çok ilde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikler, özellikle taşımalı eğitimde güvenlik risklerinin önüne geçmek amacıyla bu kararları aldıklarını duyurdu.

İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller:

Karaman: Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi, engelli ve hamile kamu görevlileri ise izinli sayılacak.

Kırşehir: Kırşehir'de, kuvvetli kar yağışı nedeniyle salı günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Aksaray: Aksaray Valiliği, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Kasım Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı.

Tokat: Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 26 Kasım Salı günü ara verildiği duyuruldu.

Sinop: Sinop Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım Salı günü tüm okullarda ve özel eğitim kurumlarında taşımalı eğitime ara verileceğini bildirdi.

Amasya: Amasya'da, kapalı olan 20 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ederken, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Yozgat: Yozgat Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verileceğini açıkladı. Ayrıca, hamile, engelli, diyaliz hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.

Bolu: Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım Salı günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Kayseri: Kayseri Valiliği, kar yağışının devam etmesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verileceğini açıkladı.

Nevşehir: Nevşehir'de, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Sivas: Sivas Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitime ara verileceğini duyurdu.

Bayburt: Bayburt Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Kasım Salı günü tüm okullarda eğitime ara verileceğini açıkladı.

Elazığ: Elazığ'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım Salı günü tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.