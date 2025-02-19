Kar yağışı nedeniyle 20 ilde eğitime ara verildi: Hangi illerde okullar tatil?

Türkiye'nin farklı illerinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava koşullarının eğitime engel olacağı açıklamalarına göre, Elazığ, Rize, Bitlis, Ordu, Van, Siirt, Kırklareli, Kars, Sakarya, Erzincan, Trabzon, Ağrı, Sivas, Yozgat, Ardahan, Kocaeli, Bayburt, Giresun, Hakkari ve Gümüşhane'de okullar tatil edildi. Öğrenciler, öğretmenler ve kamu çalışanları için idari izinler de verildi.

1- Kocaeli:

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşlerde çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak.

2-Bayburt:

Bayburt’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat’ta tüm okullarda eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli olacak.

3-Giresun:

Giresun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat’ta eğitime bir gün ara verildi. Kamu çalışanları için engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

4-Hakkari:

Hakkari’de kar yağışının etkisini artırması ve buzlanma riskine karşı, 20 Şubat'ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca, kadın çalışanlar ve engelli, hamile kamu personeli idari izinli olacak.

5-Gümüşhane:

Gümüşhane'de de kar yağışı nedeniyle 20 Şubat'ta okullarda eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

6-Ardahan

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Posof ilçesi dışında Ardahan il genelinde kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi.

7-Yozgat

Yozgat kent merkezinde, don ve buzlanma riski nedeniyle eğittime ara verildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağındaki çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli sayılacak.

8-Sivas

Sivas'ta da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat’ta il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ve diğer eğitim kurumlarında eğitim duracak. Ayrıca, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

9-Ağrı:

Ağrı'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat'ta tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi. Ayrıca hamile, engelli çalışanlar ve çocuğu anaokuluna veya kreşe giden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacak.

10-Trabzon:

Trabzon'da 20-21 Şubat tarihlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tüm okullarda 2 gün süreyle eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan engelliler, 8 yaş altı çocuğu olan anneler ve hamile çalışanlar idari izinli sayılacak.

11-Erzincan:

Erzincan'da, 20 Şubat'ta etkili olacak kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları ve çocuğu kreşe giden anneler idari izinli sayılacak.

12-Sakarya:

Sakarya'da 20-21 Şubat tarihlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Kreş ve anaokulunda çocuğu bulunan kadın personel, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

13-Kars:

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle eğitime 20 Şubat'ta 1 gün ara verildi. Ayrıca, yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı 55 köy yolu ulaşıma kapandı. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokuluna çocuğu olan anneler idari izinli sayılacak.

14-Kırklareli:

Kırklareli'nin Vize ve Demirköy ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat'ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personeli de izinli sayılacak.

15- Ordu:

Ordu'da, iç kesimlerde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda tatil edildi. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

16-Siirt:

Siirt'in Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 20 Şubat'ta ara verildi. Vatandaşların, sürücülerin hava koşullarına uygun şekilde trafiğe çıkmaları ve acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurmaları gerektiği hatırlatıldı.

17-Van:

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat'ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

18-Bitlis:

Bitlis il genelinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 20 Şubat'ta eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile kamu görevlileri de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

19- Rize:

Rize'de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilik açıklamasına göre, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle tüm eğitim kurumlarında 20 Şubat'ta eğitim öğretime ara verildi. Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel de idari izinli sayılacak. Vali İhsan Selim Baydaş, öğrencilere bu zamanı aileleriyle dinlenerek değerlendirmelerini önerdi.

20- Elazığ:

Elazığ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildi. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle tüm eğitim kurumlarında tatil ilan edildiğini duyurdu. Ayrıca, engelli, malül ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak. Vali, öğrencilere günü güzel değerlendirmelerini önerdi.