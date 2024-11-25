Kar yağışı nedeniyle 24 ilde eğitime ara verildi

Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aksaray'dan Elazığ'a kadar pek çok ilde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikler, özellikle taşımalı eğitimde güvenlik risklerinin önüne geçmek amacıyla bu kararları aldıklarını duyurdu.

İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller:

Amasya: Amasya'da, kapalı olan 20 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ederken, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Aksaray: Aksaray Valiliği, aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Kasım Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı.

Artvin: Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacak.

Bolu: Bolu'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım Salı günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Erzurum: Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, 26 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Elazığ: Elazığ'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım Salı günü tüm okullarda eğitime ara verildiği bildirildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Giresun: Valilikten yapılan açıklamada, Dereli ve Doğankent ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi. Giresun merkez ile Espiye ve Görele ilçelerinde de köy okullarında yarın eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Gümüşhane: Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminlere göre kent merkezi ile ilçelerde olumsuz hava koşullarının devam edeceği belirtildi.

Kayseri: Kayseri Valiliği, kar yağışının devam etmesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verileceğini açıkladı.

Kastamonu: Kastamonu Valiliği, 26 Kasım Salı günü kent merkezindeki okullarda taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Karabük: Karabük Eflani ilçesinde okullar yarın tatil edildi. Eflani ilçesinde eğitim kurumlarının tamamında, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Kahramanmaraş: Afşin, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçe kaymakamlıkları yaptıkları yazılı açıklamada, yarın tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de 26 Kasım'da idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

Karaman: Karaman'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi, engelli ve hamile kamu görevlileri ise izinli sayılacak.

Kırşehir: Kırşehir'de, kuvvetli kar yağışı nedeniyle salı günü eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Malatya: Malatya Valiliği, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgüt, yaygın, resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edileceği belirtilerek, "Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yukarına eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır." açıklaması yapıldı.

Nevşehir: Nevşehir'de, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım Salı günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Niğde: Niğde'de Valiliğinden yapılan açıklamada, 26 Kasım Salı günü il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Ordu: Ordu'nun Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullar ile Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikceli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ile Demirci mahallelerindeki, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak, Yenikent, Yeşilkent, Fatih,Tekkiraz, Erenyurt mahallelerindeki okullarda eğitime salı günü ara verildi.

Sinop: Sinop Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım Salı günü tüm okullarda ve özel eğitim kurumlarında taşımalı eğitime ara verileceğini bildirdi.

Samsun: Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 26 Kasım 2024 Salı günü ara verildiği belirtilerek; 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum'da ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ile Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul, Terme'de 1 okulda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerde ve Bafra'da bazı kırsal kesimlerdeki okullara taşıma yoluyla gelen öğrencilerin ise 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Sivas: Sivas Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitime ara verileceğini duyurdu.

Tokat: Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 26 Kasım Salı günü ara verildiği duyuruldu.

Trabzon: Trabzon Valiliği, Araklı ilçesinde Yeşilyurt İlkokulu ve ortaokulu, Çankaya ilkokulu ve ortaokulu taşıma güzergahlarındaki ve bu bölgelerden gelen ortaöğretim taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Yozgat: Yozgat Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 26 Kasım Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verileceğini açıkladı. Ayrıca, hamile, engelli, diyaliz hastaları ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.