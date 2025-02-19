Kar yağışı nedeniyle 8 ilde eğitime ara verildi: Hangi illerde okullar tatil?

Türkiye'nin farklı illerinde etkili olan kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava koşullarının eğitime engel olacağı açıklamalarına göre, Sivas, Yozgat, Ardahan, Kocaeli, Bayburt, Giresun, Hakkari ve Gümüşhane'de okullar tatil edildi. Öğrenciler, öğretmenler ve kamu çalışanları için idari izinler de verildi.

1- Kocaeli:

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları ile anaokulu ve kreşlerde çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılacak.

2-Bayburt:

Bayburt’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 20 Şubat’ta tüm okullarda eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanlar da idari izinli olacak.

3-Giresun:

Giresun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat’ta eğitime bir gün ara verildi. Kamu çalışanları için engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

4-Hakkari:

Hakkari’de kar yağışının etkisini artırması ve buzlanma riskine karşı, 20 Şubat'ta tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Ayrıca, kadın çalışanlar ve engelli, hamile kamu personeli idari izinli olacak.

5-Gümüşhane:

Gümüşhane'de de kar yağışı nedeniyle 20 Şubat'ta okullarda eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

6-Ardahan

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Posof ilçesi dışında Ardahan il genelinde kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli olacağı belirtildi.

7-Yozgat

Yozgat kent merkezinde, don ve buzlanma riski nedeniyle eğittime ara verildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağındaki çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli sayılacak.

8-Sivas

Sivas'ta da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 20 Şubat’ta il genelindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler ve diğer eğitim kurumlarında eğitim duracak. Ayrıca, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel ile engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.