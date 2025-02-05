Kar yağışı sebebiyle 9 ilde eğitime ara verildi: Hangi illerde tatil var?

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitim öğretime ara verildi. Meteorolojik verilere göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle okullar tatil edilirken, kamu çalışanları için de idari izinler verildi.

İşte, eğitime ara verilen iller ve alınan tedbirler:

1- DÜZCE: Düzce'de etkili olan kar nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Tüm resmi, özel eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında eğitim öğretim durduruldu. Engelli ve hamile kamu personeli, çocuğu kreşe veya anaokuluna giden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacak.

2-NİĞDE: Niğde'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildi. Taşımalı eğitim dahil, tüm okullar ve özel eğitim kursları tatil edildi.

Hamile, engelli ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden kadın personel idari izinli sayılacak.

3-ORDU: Ordu Valiliği, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde eğitim öğretime 6 Şubat Perşembe günü ara verileceğini duyurdu. Diğer ilçelerde ise bazı okullar tatil edildi.

Engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

4-NEVŞEHİR: Nevşehir'de de kar yağışı nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildi.

Tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Engelli, hamile, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden, kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacak.

5-ADANA: Tufanbeyli ilçesinde, kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 6 Şubat Perşembe günü ara verildi. Kırsal mahallelerden taşımalı eğitimle okula gelen öğrenciler için tatil kararı alındı.

6-SİVAS: Sivas'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi. Tüm eğitim kurumlarında eğitime 6 Şubat Perşembe günü ara verildi. Kreşe ve anaokuluna çocuğu giden kadın personel ile engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

7-HAKKARİ: Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 6 Şubat Perşembe günü ara verildi. Yükseköğretim kurumları, özel kreş ve anaokulları dışında okullar tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

8-KAYSERİ: Kayseri'de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat Perşembe günü eğitime ara verildi. Tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilecek ve kamu personeli idari izinli sayılacak.

9-GÜMÜŞHANE: Gümüşhane'de de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okullar 6 Şubat Perşembe günü tatil edildi. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.