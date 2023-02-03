Kar yağışı ulaşımı felç etti, çok sayıda araç bir birine girdi

Kaza, İstanbul-Samsun karayolu üzerindeki Ilgaz ilçesine bağlı Yerkuyu köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu bölgede 2 tır, 2 kamyon ve 10 otomobil, kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza sebebiyle ulaşıma kapanan karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Ekipler, yolun yeninden ulaşıma açılması içinde kar küreme araçlarıyla çalışma başlattı.