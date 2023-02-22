Kar yağışının etkili olduğu Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip yerlerde çığ tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.
Haber Merkezi
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Kar ve tipinin etkili olduğu Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için ise çığ uyarısı yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.