Kar yurdu esir aldı: Meteoroloji'den buzlanma ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede yağış, kuvvetli rüzgar, buzlanma ve çığ riski etkili olacak.

Kar ve sağanak etkili olacak

Tahminlere göre Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Ankara, Eskişehir, Batman ve Siirt çevrelerinde yağış görülecek. Yağışların kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Hakkari ve Şırnak çevreleri ile Siirt’in doğu ilçelerinde yağışların yer yer yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Rüzgar 70 kilometre hızla esecek

Meteoroloji, Güney Ege ile Akdeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuzeyli yönlerden 50 ila 70 kilometre hızla eseceğini ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

İç Anadolu ve Doğu'da buzlanma görülecek

Öte yandan, iç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının etkili olacağı belirtilirken, sürücülerin özellikle gece ve erken saatlerde dikkatli olması istendi. Ayrıca pus ve yer yer sis hadisesinin de görüş mesafesini düşürebileceği ifade edildi.

Tahminde Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğu ifade edildi. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ve dağlık alanlara çıkacakların tedbirli olması gerektiği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı, doğu kesimlerde ise 3 ila 5 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli değişiklik beklenmediği bildirildi.