Kara harekatı resmen başladı

21 Ocak 2018

Başbakan Binali Yıldırım, TSK'nın 11:05'te Kilis'in Gülbaba mevkiinden kara harekatına resmen başladığını açıkladı.

TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri gibi unsurların, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat ettiği bildirildi.

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alacak tanklar, gece yarısı Kilis'ten Suriye tarafına geçmiş, bu sabah Afrin bölgesine giren Özgür Suriye Ordusu da (ÖSO), örgüte yönelik geniş kapsamlı kara operasyon başlatmıştı.

ÖSO birlikleri sınırdan Afrin'deki noktalara ilerlemeye başlarken, Türk ordusunun kara unsurlarının ÖSO ile birlikte hareket ettiği ifade ediliyor.

Sınırda konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler de terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara top atışları gerçekleştiriyor.

153 hedef ateş altında

TSK tarafından yapılan son açıklamada, "Tespit edilen hedefler, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu vb. 153 hedef ateş altına alınmış olup “Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekatı'nın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA