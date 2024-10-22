Kara yolları çalışmaları yapılan kesimlerde trafik yoğunluğuna dikkat

TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde (Bahçe Kavşağı mevkisi) onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu’nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma İstanbul-Düzce istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Didim ayrımı-Milas yolunun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya ayrımı-Akseki yolunun 11-12, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 16-22. ve 49-51. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.