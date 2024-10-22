Kara yolları çalışmaları yapılan kesimlerde trafik yoğunluğuna dikkat
TEM Otoyolu'nun Edirne Doğu-Havsa kavşakları 39. kilometresinde üstyapı onarım ve yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım iki şeritten sağlanıyor. Bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen bölgelerde sağlıklı sürüş için kara yolunda yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde (Bahçe Kavşağı mevkisi) onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Otoyolu’nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İstanbul yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.
Gümüşova-Düzce yolunun 8-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma İstanbul-Düzce istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Didim ayrımı-Milas yolunun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Manavgat-Alanya ayrımı-Akseki yolunun 11-12, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 16-22. ve 49-51. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Nevşehir-Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Elazığ-Malatya yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin Trabzon-Akçaabat yönündeki tüpünde elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.