Kara yollarında bakım-onarım uyarısı: Bu bölgelerde trafik kontrollü sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü itibarıyla Türkiye genelindeki kara yollarında süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları hakkında sürücülere uyarıda bulundu. Çalışmaların devam ettiği noktalarda ulaşım kontrollü sağlanıyor. Yetkililer, sürücülerin özellikle çalışma yapılan kesimlerde yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 3-7. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Osmaniye istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 37-39. kilometrelerinde köprü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Kırıkkale-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla-Denizli yolunun 30-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Keçiborlu-Burdur-Antalya yolunun 2-3. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş yolunun 10-14. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 27-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 0-46. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama, Malatya-Kale yolunun 60-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 32-72. kilometrelerinde Keşap, Geçilmez, Uluburun, Arıdurak, Kiliseburnu, Tirebolu-1 ve Tirebolu-2 tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 8 Ağustos'a kadar 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım servis yolu şeklinde tek şeritten kontrollü sağlanacak.