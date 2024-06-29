Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması sağlıklı bir sürüş için büyük önem taşıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy Kavşağı-Kınalı Kavşağı arasında 20.00-07.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma yolu (Edirne istikameti) trafiğe kapatılarak ulaşım, güney taşıma yolundan (İstanbul İstikameti) iki yönlü sağlanıyor.
Denizli-Kale-Muğla yolunun 18-20. kilometrelerinde Beyağaç Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu (Doğu) Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı 11-13. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri arası) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ortaköy-Bozkır-Kesikköprü yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım iki yönlü sağlanıyor.
Samsun-Ordu yolunun Ünye Çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.
Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Konya-Antalya yolunun 28-34 kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Çanakkale-Çan yolunun 11-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.