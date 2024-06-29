Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy Kavşağı-Kınalı Kavşağı arasında 20.00-07.00 saatlerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle kuzey taşıma yolu (Edirne istikameti) trafiğe kapatılarak ulaşım, güney taşıma yolundan (İstanbul İstikameti) iki yönlü sağlanıyor.

Denizli-Kale-Muğla yolunun 18-20. kilometrelerinde Beyağaç Kavşağı'nda yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu (Doğu) Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı 11-13. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri arası) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ortaköy-Bozkır-Kesikköprü yolunun 0-6. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye Çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikameti, bakım onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer tüpten iki yönlü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 1-16. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Konya-Antalya yolunun 28-34 kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Çanakkale-Çan yolunun 11-21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.