Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 11-13. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Otoyolun bu mevkisinde İstanbul istikametinde 1, Ankara istikametinde 2 şerit açık durumda bulunuyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 57-60. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5, Adıyaman-Kahta yolunun 11-14 ve Diyarbakır-Silvan yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.