  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor
Takip Et

Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgilere göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla Kavşağı Çeşme istikameti 25-27. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Yollarda çalışma yapılan diğer noktalar ise şu şekilde sıralanıyor...

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 1-5. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Yeniçağa kavşakları 11-13. kilometrelerinde (Ankara istikameti) üstyapı onarım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor. Otoyolun bu mevkisinde İstanbul istikametinde 1, Ankara istikametinde 2 şerit açık durumda bulunuyor.

Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 57-60. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Tavşanlı-Emet yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bala-Karakeçili-Kaman yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Bala-Karakeçili-Kaman istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Çekerek-Sorgun yolunun 34-35. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5, Adıyaman-Kahta yolunun 11-14 ve Diyarbakır-Silvan yolunun 10-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.