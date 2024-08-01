Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-3. kilometrelerinde İzmir-Aydın istikametinde Belevi Viyadüğü genleşme derzlerinde yapılacak bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleşiyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye Batı-Toprakkale Kavşağı'nın 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bant aktarımı yapılırken, ulaşıma Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor. Ayrıca, Toprakkale gişesi giriş-çıkış kavşak kolları da üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Sakarya-Bilecik yolunun 11-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Sakarya yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım Bilecik yönünden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Ankara-Çankırı yolunun 13-16. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Ürgüp yolunun 20-25. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 12-18. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 34-39. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 2-4. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 9. kilometresinde (Vakfıkebir şehir geçişi) hemzemin kavşak geçişi yapım çalışması dolayısıyla Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.