Kara yollarında bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

İzmir Çevre Otoyolu'nun Ankara Caddesi Çiğli istikameti 0-1. kilometrelerinde bağlantı kolundaki genleşme derzi onarım çalışması sebebiyle ulaşım Altınyol'dan sürdürülüyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Kıbrısköy Kavşağı 0-2. kilometrelerinde Mamak-Kıbrısköy bağlantısını sağlayan üst geçit köprüsündeki çalışmalar dolayısıyla Gölbaşı istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında havaalanı istikametinde sol şerit de trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikametindeki çalışmalar nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 33. kilometresinde (Sürmene ilçesi Yemişli Mahallesi mevkisi) yaya üst geçidi yapım çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Çeltikçi-Antalya yolunun 27-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 20-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma Tavşanlı-Harmancık istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Ereğli-Devrek yolunun 0-12. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Şarkışla-Altınyayla-Ulaş yolunun 40-45. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.